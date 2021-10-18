Червиченко считает, что «Зенит» может рассчитывать на победу в матче с «Ювентусом»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус». Питерцы до и после паузы на игры сборных потерпели два поражения в РПЛ — от «Сочи» и «Арсенала» (оба раза — 1:2).

«У «Зенита» есть все шансы отобрать очки у «Ювентуса». В Туле питерцам просто не повезло. Дай Кангве еще 10 таких ударов, он ни одного не забьет. Туринцам тяжело даются голы, они играют строго на удержание счета. Думаю, «Зенит» заберет очки у «Юве» — три или два, зависит от удачи. Если петербуржцы выиграют, то гарантируют себе минимум третье место в группе, а там, глядишь, и до плей-офф Лиги чемпионов не очень далеко», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Также эксперт добавил: «Печалит тот факт, что российские игроки сдали в последнее время. В основном «Зенит» хорошо выступает в Европе за счет латиноамериканцев: Клаудиньо, Малком, Сантос и Барриос делают погоду в команде. Без этих игроков в еврокубках рассчитывать совершенно не на что».

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится в среду, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 22.00 по московскому времени.