Неймар, Паредес и Рамос не сыграют в матче Лиги чемпионов с «Лейпцигом»
18:03
Игроки «ПСЖ» Неймар, Леондро Парадес и Серхио Рамос пропустят матч 3-го тура Лиги чемпионов с «Лейпцигом», сообщается на официальном сайте французского клуба.
Форвард Неймар почувствовал боли в паху после возвращения из сборной Бразилии и пройдет дополнительное лечение, прежде чем вернуться к полноценным тренировкам.
Полузащитник Паредес получил травму бедра в последнем матче национальной команды Аргентины и должен вернуться в строй после следующей паузы на игры сборных.
Защитник Рамос в ближайшие дни продолжит индивидуальные занятия с медицинским персоналом с целью возвращения к полноценным тренировкам.
Матч «ПСЖ» — «Лейпциг» состоится во вторник, 19 октября, начало — в 22.00 (мск).
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