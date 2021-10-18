Неймар, Паредес и Рамос не сыграют в матче Лиги чемпионов с «Лейпцигом»

Игроки «ПСЖ» Неймар, Леондро Парадес и Серхио Рамос пропустят матч 3-го тура Лиги чемпионов с «Лейпцигом», сообщается на официальном сайте французского клуба.

Форвард Неймар почувствовал боли в паху после возвращения из сборной Бразилии и пройдет дополнительное лечение, прежде чем вернуться к полноценным тренировкам.

Полузащитник Паредес получил травму бедра в последнем матче национальной команды Аргентины и должен вернуться в строй после следующей паузы на игры сборных.

Защитник Рамос в ближайшие дни продолжит индивидуальные занятия с медицинским персоналом с целью возвращения к полноценным тренировкам.

Матч «ПСЖ» — «Лейпциг» состоится во вторник, 19 октября, начало — в 22.00 (мск).