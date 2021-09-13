Петржела считает, что у «Зенита» нет никаких шансов в матче ЛЧ с «Челси»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси».

«У «Зенита» нет никаких шансов против «Челси». Это одна из самых лучших команд в мире, петербуржцев ждет крайне тяжелый матч. Даже нет смысла играть от обороны, все равно «Челси» выиграет. На всех позициях у них очень сильные футболисты» — сказал Петржела «СЭ».

Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

Основная информация по матчу Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит»