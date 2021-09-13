Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Петржела считает, что у «Зенита» нет никаких шансов в матче ЛЧ с «Челси»

15:50
Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси».

«У «Зенита» нет никаких шансов против «Челси». Это одна из самых лучших команд в мире, петербуржцев ждет крайне тяжелый матч. Даже нет смысла играть от обороны, все равно «Челси» выиграет. На всех позициях у них очень сильные футболисты» — сказал Петржела «СЭ».

Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

Основная информация по матчу Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит»

Челси — Зенит

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Черчесов оценил уход Марио Фернандеса из сборной России
Видео: Бледанс показала как ей засовывают трубку по кишки
Подозреваемый в убийстве подростка в Северодвинске попал на видео
Появилось видео с места стрельбы в лидера группы «25/17»
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры