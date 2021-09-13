Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» ждет сложная игра против «Лейпцига» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против «Лейпцига».

«Опасно ли фокусироваться на Месси и «ПСЖ» перед матчем с «Лейпцигом»? Абсолютно. Самой сложной игрой для нас будет первая — против «Лейпцига». Это самая важная игра.

Я ни секунды не думаю о «ПСЖ». Команды, с которыми нам придется встретиться в группе, очень непростые.

«Лейпциг» добился прогресса в Германии. Для нас это будет хороший тест, и важно играть так, как мы играли в субботу с «Лестером», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг» состоится 15 сентября в Англии. Начало — в 22:00 по московскому времени.