Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси».

«Зенит» стартует в Лиге чемпионов, возможно, с сильнейшей клубной командой в Европе на данный момент. «Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов, действующий обладатель Суперкубка УЕФА и один из лидеров турнирной таблицы АПЛ. Выиграв два подряд еврокубка, «Челси» вернул Ромелу Лукаку, который регулярно забивает. Они спокойно играют в меньшинстве против «Ливерпуля» и доводят матч до положительного для себя результата. Очевидно, «Зениту» будет крайне тяжело во вторник.

Хотелось бы верить, что «Зенит» сможет навязать борьбу в завтрашнем матче. Большим успехом будет ничейный результат, я буду надеяться на лучшее. Буду рассчитывать на достойный футбол со стороны «Зенита», но мощь и сила лондонцев не поддается сомнению", — сказал Малафеев «СЭ».

Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.