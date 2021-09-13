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Малафеев — о матче с «Челси»: «Для «Зенита» большим успехом будет ничейный результат»

16:30
Малком и Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Малком и Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси».

«Зенит» стартует в Лиге чемпионов, возможно, с сильнейшей клубной командой в Европе на данный момент. «Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов, действующий обладатель Суперкубка УЕФА и один из лидеров турнирной таблицы АПЛ. Выиграв два подряд еврокубка, «Челси» вернул Ромелу Лукаку, который регулярно забивает. Они спокойно играют в меньшинстве против «Ливерпуля» и доводят матч до положительного для себя результата. Очевидно, «Зениту» будет крайне тяжело во вторник.

Хотелось бы верить, что «Зенит» сможет навязать борьбу в завтрашнем матче. Большим успехом будет ничейный результат, я буду надеяться на лучшее. Буду рассчитывать на достойный футбол со стороны «Зенита», но мощь и сила лондонцев не поддается сомнению", — сказал Малафеев «СЭ».

Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

Челси — Зенит

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры