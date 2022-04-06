6 апреля в Лондоне (Англия) «Челси» проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Реал». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Она начнется в 21.45.

В 1/8 финала ЛЧ команда Томаса Тухеля обыграла «Лилль» (4:1 — общий счет), а «Реал» прошел «ПСЖ» (3:2 — общий счет).

Ответный матч между «Реалом» и «Челси» пройдет в Мадриде 12 апреля.