«Челси» обыграл «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Челси» победил «Реал» (2:0) в ответном матче 1/2 финал Лиги чемпионов. Первая игра завершилась вничью (1:1). По сумме двух игр английский клуб пробился в финал.

Голы забивали Тимо Вернер и Мэйсон Маунт. В финале «Челси» сыграет с «Манчестер Сити», который прошел «ПСЖ» (2:1, 2:0).

Финальный матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция).

Лига чемпионов

1/2 финала

Ответный матч

«Челси» (Англия) — «Реал» (Испания) — 2:0 (1:0)

Голы: Вернер, 28 (1:0). Маунт, 85 (2:0).

«Челси»: Э.Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта (Джеймс, 88), Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл, Жоржинью, Канте, Хаверц (Жиру, 90+4), Маунт (Зиех, 88), Вернер (Пулишич, 67).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Начо, Ф.Менди (Вальверде, 63), Эдер Милитау, Модрич, Кроос, Каземиру (Родригу, 76), Бензема, Азар (Диас, 89), Винисиус Жуниор (Асенсио, 63).

Предупреждения: Жоржинью, 14. Серхио Рамос, 36. Кристенсен, 39. Начо, 62. Кроос, 72. Маунт, 87. Вальверде, 90.

Судья: Орсато (Италия).

5 мая. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

Первый матч — 1:1.