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«Челси» и «Севилья» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

23:04
Лига чемпионов. Фото УЕФА.
Лига чемпионов. Фото УЕФА.
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«Севилья» и «Челси» досрочно обеспечили себе путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. Им это удалось за два тура до окончания группового этапа.

В матчах четвертого тура группы Е «Челси» обыграл «Ренн», а «Севилья» — «Краснодар». Оба матча завершились со счетом 2:1.

Испанский и английский клубы набрали по 10 очков. Они уже не опустятся ниже второго места при любом исходе двух оставшихся матчей. У «Краснодара» и «Ренна» по одному очку, эти команды могут претендовать только на третье место и путевку в Лигу Европы.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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