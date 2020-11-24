«Челси» и «Севилья» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Севилья» и «Челси» досрочно обеспечили себе путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. Им это удалось за два тура до окончания группового этапа.

В матчах четвертого тура группы Е «Челси» обыграл «Ренн», а «Севилья» — «Краснодар». Оба матча завершились со счетом 2:1.

Испанский и английский клубы набрали по 10 очков. Они уже не опустятся ниже второго места при любом исходе двух оставшихся матчей. У «Краснодара» и «Ренна» по одному очку, эти команды могут претендовать только на третье место и путевку в Лигу Европы.