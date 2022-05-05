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Сегодня, 01:09

Фердинанд восхитился главным тренером «Реала» Анчелотти

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Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился эмоциями после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (3:1).

«Феноменальное чутье Анчелотти и его замены помогли перевернуть ход этого матча. Мы стали свидетелями невероятных полуфиналов! И финал будет потрясающим. Я очень рад, что смогу посетить этот матч», — цитирует Фердинанда BT Sports.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух матчей со счетом 6:5. В финале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют против «Ливерпуля».

Матч пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

Рио Фердинанд
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