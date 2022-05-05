Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился эмоциями после полуфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестером Сити».

«Просто прекрасный матч. Я говорил, что «Реал» нельзя сбрасывать со счетов. Они доказали это неоднократно в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Существует какая-то магия «Сантьяго Бернабеу» и Мадрида. Первый тайм был невзрачный. После гола «Манчестера» все подумали, что они заберут игру. Но замены Анчелотти сработали. Когда тебе все дается, ты забиваешь и выигрываешь, уже чувствуешь, как игра должна закончится, а потом получаешь два мяча, ты играешь на эмоциональном спаде.

Здесь было тоже самое, что вчера в матче «Вильяреала» и «Ливерпуля». Анчелотти угадал с заменами, а Гвардиола не угадал. Но никто же не знал, что, убрав Марзеза и Де Брейне, у Сити что-то не получится. Этого не может предугадать никто. Я говорил, что нельзя сбрасывать «Реал» со счетов, он еще покажет свою силу», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» (3:1) в дополнительное время и по сумме двух матчей (6:5) вышел в финал Лиги чемпионов.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем», который в полуфинале выиграл у «Вильярреала». Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).