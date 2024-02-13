Булыкин считает, что «Лейпциг» может преподнести сюрприз «Реалу»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Реалом».

«Я думаю, что «Лейпциг» постарается навязать борьбу «Реалу» и даже преподнести сюрпризы. А сливочным будет немного не по себе. Так что, не думаю, что будет легкая прогулка, такая как с «Жироной», — цитирует Булыкина портал Vprognoze.ru.

13 февраля «Реал» сыграет против «Лейпцига» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23.00 по московскому времени. Ответный матч состоится 6 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23.00 (мск).