«Копенгаген» сыграет с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 во вторник, 13 февраля. Игра состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Следить за ключевыми событиями противостояния «Копенгаген» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 22.45 мск. Также за игрой можно следить на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

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