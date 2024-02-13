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13 февраля, 22:07

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Тренерские штабы «Копенгагена» и «Манчестер Сити» огласили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Диаш, Аке, Родри, Де Брейне, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш, Холанд.

«Копенгаген»: Грабара, Маккенна, Дикс, Вавро, Йелерт, Классон, Маттссон, Фальк, Эльюнусси, Ашури, Диогу Гонсалвеш.

Встреча состоится сегодня, 13 февраля, в Копенгагене. Начало — в 23.00 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча

Лига чемпионов УЕФА
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Сити
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