«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

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Тренерские штабы «Копенгагена» и «Манчестер Сити» огласили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Диаш, Аке, Родри, Де Брейне, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш, Холанд.

«Копенгаген»: Грабара, Маккенна, Дикс, Вавро, Йелерт, Классон, Маттссон, Фальк, Эльюнусси, Ашури, Диогу Гонсалвеш.

Встреча состоится сегодня, 13 февраля, в Копенгагене. Начало — в 23.00 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча