Буффон и Кьеллини вне заявки «Ювентуса» на матч с киевским «Динамо»

«Ювентус» назвал заявку на матч Лиги чемпионов против киевского «Динамо». В нее не попали голкипер Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини.

Ранее стало известно, что Кьеллини получил травму мышцы бедра. Буффон вне заявки уже в третьем матче. До этого сообщалось, что у ветерана мышечная усталость. При этом вернулся в состав еще один защитник Мерих Демирал, который восстановился после травмы.

Матч «Ювентус» — «Динамо» состоится 2 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.