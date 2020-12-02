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Буффон и Кьеллини вне заявки «Ювентуса» на матч с киевским «Динамо»

16:59
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«Ювентус» назвал заявку на матч Лиги чемпионов против киевского «Динамо». В нее не попали голкипер Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини.

Ранее стало известно, что Кьеллини получил травму мышцы бедра. Буффон вне заявки уже в третьем матче. До этого сообщалось, что у ветерана мышечная усталость. При этом вернулся в состав еще один защитник Мерих Демирал, который восстановился после травмы.

Матч «Ювентус» — «Динамо» состоится 2 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.

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