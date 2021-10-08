Боярский: «Зенит» может обыграть «Челси», «Ювентус» и кого угодно. Мы можем все!"

Народный артист России Михаил Боярский в интервью «СЭ» поделился мнением об игре «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы очень достойно сыграли с «Челси». Это даже не проигрыш. Спокойно могла быть ничья, что было бы идеально. «Мальме» мы просто разбили. Дальше будет сложно. Сейчас соперники будут смотреть на «Зенит», изучать их по видео. Теперь к «Зениту» другое отношение, нежели раньше. Это не просто неизвестная команда из России, а серьезный соперник, который может обыграть «Челси», «Ювентус» и кого угодно. «Зенит» может все. Две игры подряд с «Ювентусом» скажутся в плюс для «Зенита». Будет предсказуемая игра, по которой можно конкретно готовиться. Наверняка это особенно важно Семаку, который уже набил руку», — сказал Боярский «СЭ».

«Зенит» занимает третье место в группе H с 3 очками в 2 матчах. Следующий матч в Лиге чемпионов команда из Санкт-Петербурга проведет на своем поле против «Ювентуса» 20 октября. Начало встречи запланировано на 22.00 (мск).

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