Первое за долгое время интервью народного артиста России и болельщика «Зенита».

Перед перерывом на сборные «Зенит» занимает первое место в чемпионате. Одним из самых известных болельщиков команды из Санкт-Петербурга является Михаил Боярский. Летом он пропал с радаров СМИ. Это первое за долгое время интервью народного артиста России, в котором он поделился мнением — о сборной России, Артеме Дзюбе и «Зените».

Карпин нервничает, он обеспокоен, в нем минимальное количество уверенности

— Видите ли вы изменения в сборной России после прихода Валерия Карпина на пост главного тренера?

— Сборная изменилась, но не в лучшую и не в худшую сторону. Она опять никакая. Я не увидел никакого почерка. Карпин нервничает, он обеспокоен. В нем минимальное количество уверенности. Я сомневаюсь, что сборная с ним обрела новое лицо и навыки. Полагаю, что Карпин ненадолго в сборной.

— Но Карпин же привлекает много молодых игроков...

— Да, их много, но мне бы хотелось посмотреть на результат. Вот даже завтрашний матч — спрогнозировать ничего не могу, ибо есть серьезные сомнения. Словакия — сильная команда. Это будет нашей лакмусовой бумажкой. Матч покажет, на что мы способны. Я точно знаю, что Карпин будет кричать, нервничать, бегать и пытаться вселить энергию в игроков, но это ничего не значит. Пока нет командного мастерства. Нет сыгранности. Прошло слишком мало времени. Возможно, его и дадут, но у нас такая страна, которая всегда требует результата.

— Как вы относитесь к отсутствию Артема Дзюбы в сборной Карпина?

— Замечательно! Дзюба на том месте, где нужно, — в «Зените». Меня в меньшей степени интересуют результаты сборной, чем «Зенита». Сейчас команда из Санкт-Петербурга впереди всей страны. Думаю, до конца сезона все так и останется. У нас очень хорошая команда сейчас. Играем без промашек практически, за исключением удаления Азмуна, из-за которого и проиграли.

Если бы в сборной России был Сергей Семак, то я бы мог надеяться на результат

— И как вы оцениваете шансы «Зенита» в этом сезоне?

— У нас шансов много, потому что Семак уже достаточно матерый тренер. Если бы он возглавлял сборную, то я бы понадеялся на результат. Убежден, что в его сборной было бы больше половины команды «Зенита», которая на сегодняшний день выглядит лучше, чем все остальные российские.

— Дзюба считает, что в данный момент он находится не в форме. По последним матчам «Зенита» у вас сложилось такое впечатление?

— Он все правильно делает. В этом плане Дзюба — дипломат. Лучше перебрать в своей форме, чем недобрать. Он все равно будет забивать. И Азмун будет ему помогать. Замечательный коллектив нападающих выстроился в «Зените». Такой бы в сборную — было бы намного больше пользы.

— Я правильно понимаю, что вы надеетесь на четвертое чемпионство подряд?

— Конечно! И не только на четвертое! Я надеюсь, что до столетия «Зенита» мы будем впереди всех всегда! Пока равной команды нет.

— В это трансферное окно состав «Зенита» пополнил Клаудиньо. Как оцениваете его игру?

— Очень понравился! Фантастическая техника! Иногда он, конечно, перебирает в демонстрации своего мастерства, но он очень полезный игрок. Забивает голы, у него потрясающая скорость. Сейчас он самый техничный игрок нашей команды.

«Зенит» может обыграть «Челси», «Ювентус» и кого угодно

— Что скажете о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов после игр с «Челси» и «Мальме»? Может ли «Зенит» теперь побороться за выход из группы?

— Мы очень достойно сыграли с «Челси». Это даже не проигрыш. Спокойно могла быть ничья, что было бы идеально. «Мальме» мы просто разбили. Дальше будет сложно. Сейчас соперники будут смотреть на «Зенит», изучать по видео. Теперь к нему другое отношение, нежели раньше. Это не просто неизвестная команда из России, а серьезный соперник, который может обыграть «Челси», «Ювентус» и кого угодно. «Зенит» может все.

— В Лиге чемпионов впереди у «Зенита» две игры подряд с «Ювентусом». Как оцениваете шансы команды из Санкт-Петербурга?

— Две игры подряд скажутся в плюс для «Зенита». Будет предсказуемая игра, к которой можно конкретно готовиться. Наверняка это особенно важно Семаку, который уже набил руку.

— Что думаете о результатах «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы? Считаете ли вы, что они могут выйти из группы?

— Я желаю им удачи, но о них я не думаю вообще. Мне интересен только «Зенит». Естественно, я болею за все команды в еврокубках, потому что они из России. А в остальном — чем им хуже, тем нам лучше.

«Спартак» абсолютно не конкурент «Зениту»! Команды сейчас просто нет

— Как вам «Спартак» под руководством Руя Витории в этом сезоне?

— «Спартак» просто недотягивает до того уровня, который был раньше. Это не тот «Спартак». Команды сейчас просто нет. Это абсолютно не конкурент «Зениту»!

— Что скажете о «Локомотиве», в котором происходят масштабные изменения?

— «Локомотив» — это хорошая команда. Я с уважением отношусь к игрокам. «Локомотив» всегда был, есть и будет достойным соперником «Зенита». Сейчас «Локомотив» представляет огромный интерес для болельщиков и для соперников.

— Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ после 14 лет работы. Как вы к этому относитесь?

— Вероятно, это естественный процесс. Ничто не вечно под луной. К этому надо относиться не с удивлением, а с пониманием. Вот и все.