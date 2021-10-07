УЕФА подал заявку на регистрацию бренда «Лига чемпионов» в России
14:31
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал заявку на регистрацию бренда «Лига чемпионов» в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Регистрация позволит продавать под брендом такие товары, как косметические средства, средства гигиены, видеоигры, спорттовары, ювелирные украшения, книги, продукты и напитки, включая пиво и другой алкоголь.
Финал Лиги чемпионов-2021/22 состоится в Санкт-Петербурге, матч запланирован на 28 мая 2022 года.
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