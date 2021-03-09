Бонуччи пообещал выйти на поле с духом «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Выйдем завтра на поле с духом «Ювентуса», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 8 марта. — Уважаем «Порту», но если мы приложим страсть и желание борьбы, то добьемся великих результатов.

Завтра надо позаботиться о том, чтобы чрезмерное желание забить во что бы то ни стало нас не опьянило. Считаем, «Порту» приехал играть, а не обороняться».

Матч «Ювентус» — «Порту» начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре португальский клуб победил 2:1.