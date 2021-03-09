Сержиу Консейсау: «Сделаем все, чтобы не посрамить герб «Порту» на футболках»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы сыграем 11 на 11, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 8 марта. — Мои игроки сделают все, чтобы не посрамить герб на футболках. У «Порту» богатая история в этом турнире.

Мы провели большую работу, чтобы добиться в этой игре хорошего результата. В случае «Порту» таковой может считаться только победа».

Матч «Ювентус» — «Порту» начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре португальский клуб победил 2:1.