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Сержиу Консейсау: «Сделаем все, чтобы не посрамить герб «Порту» на футболках»

04:52
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы сыграем 11 на 11, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 8 марта. — Мои игроки сделают все, чтобы не посрамить герб на футболках. У «Порту» богатая история в этом турнире.

Мы провели большую работу, чтобы добиться в этой игре хорошего результата. В случае «Порту» таковой может считаться только победа».

Матч «Ювентус» — «Порту» начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре португальский клуб победил 2:1.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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