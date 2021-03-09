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Пирло считает матч с «Порту» определяющим для «Ювентуса»

03:41
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы в полной мере понимаем красоту и ответственность игр в Лиге чемпионов, — цитирует Пирло официальный сайт УЕФА 8 марта. — У этих матчей совсем иная энергетика, но относиться к ним надо, как любым другим важным матчам.

Счет оставляет интригу предельно открытой. Надо сыграть с головой, чтобы завершить матч с тем результатом, что выведет в следующий раунд. Завтра будет определяющая для нас игра в Лиге чемпионов.

Должны грамотно сыграть с точки зрения техники, поскольку нам будет противостоять плотно обороняющийся соперник. Он не оставляет свободных зон между линиями и время на раздумья. Потребуется вся наша техника и терпение.

Парни, продолжающие восстановление, тренировались вместе с нами. Впервые у меня была полная общая группа, если не считать Маттейса де Лигта, который ограничился разминкой. Остальные в строю, пусть некоторые и не готовы нас сто процентов».

Матч «Ювентус» — «Порту» начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре португальский клуб победил 2:1.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029482--juventus-vs-porto/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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