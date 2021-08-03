Дасаев назвал «Спартак» фаворитом первого матча квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой»
10:58
Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев рассказал об ожиданиях от матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов красно-белых против португальской «Бенфики».
«Не вижу большой разницы в том, что «Спартак» уже начал сезон и провел официальные матчи, а «Бенфика» нет, португальцы же тоже проводили товарищеские игры. Я считаю, что все-таки две команды равные, игра будет хорошей, жаль, что играем дома сначала. Я думаю, что «Спартак» готов и все-таки пройдет «Бенфику», — цитирует Дасаева ТАСС.
Первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдет в Москве 4 августа. Ответная игра состоится в Португалии 6 августа.
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