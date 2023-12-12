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Бьелица: «У «Униона» есть шансы победить «Реал», если мы сыграем так же, как с Гладбахом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Униона» Ненад Бьелица поделился ожиданиями от заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы все с нетерпением ждем возможности сыграть против такого соперника, как «Реал». Все знают, что они значат в мировом футболе и какими качествами обладают. Нам придется провести идеальную игру, чтобы добиться положительного результата — но так было и в матче с гладбахской «Боруссией». Я убежден, что если мы повторим игру как с «Боруссией» и сыграем уверенно, то у нас есть шансы на победу», — приводит слова Бьелицы официальный сайт клуба.

Матч «Унион» — «Реал» пройдет 12 декабря в Берлине и начнется в 23:00 мск. «Реал» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, «Унион» может попасть в плей-офф Лиги Европы, если победит мадридцев, а «Брага» проиграет «Наполи».

Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Унион Берлин
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