Отаменди: «У «Зальцбурга» есть отличные футболисты, но «Бенфике» нужно больше думать о своей игре»

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди поделился ожиданиями от заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

«Они обыграли нас дома, и теперь именно мы попытаемся победить на выезде, причем с преимуществом в два гола. Это молодая команда, в ней есть отличные игроки, но нам нужно больше думать о своей игре. Только тогда мы сможем добиться необходимой нам победы», — приводит слова Отаменди официальный сайт УЕФА.

Матч «Зальцбург» — «Бенфика» пройдет 12 декабря в Австрии и начнется в 23:00 мск. Для попадания в плей-офф Лиги Европы лиссабонцам нужно побеждать в два или более мяча.