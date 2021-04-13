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«Бавария» показала, как Левандовски болеет за команду

22:21
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски болеет за команду в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» перед телевизором. Фото опубликовал официальный Twitter клуба.

«Мысленно с ними», — говорится в сообщении. Поляк пропускает эту игру из-за травмы.

В первом матче «Бавария» уступила со счетом 2:3.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры