«Бавария» показала, как Левандовски болеет за команду

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски болеет за команду в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» перед телевизором. Фото опубликовал официальный Twitter клуба.

«Мысленно с ними», — говорится в сообщении. Поляк пропускает эту игру из-за травмы.

В первом матче «Бавария» уступила со счетом 2:3.