«Бавария» показала, как Левандовски болеет за команду
22:21
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски болеет за команду в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» перед телевизором. Фото опубликовал официальный Twitter клуба.
With them in spirit ? @lewy_official #PSGFCB #MiaSanMia pic.twitter.com/YuYMv4IgTh— ???FC Bayern English??? (@FCBayernEN) April 13, 2021
«Мысленно с ними», — говорится в сообщении. Поляк пропускает эту игру из-за травмы.
В первом матче «Бавария» уступила со счетом 2:3.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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