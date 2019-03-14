"Бавария" - "Ливерпуль": видео всех голов

"Бавария" уступила "Ливерпулю" в домашнем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:3. Первая игра завершилась вничью – 0:0, по сумме двух встреч в 1/4 финала прошел английский клуб.

У гостей отличились Садио Мане (дважды) и Виргил ван Дейк. "Бавария" забила единственный мяч после автогола Жоэля Матипа.

Лига чемпионов: плей-офф, даты и расписание матчей, результаты игр 1/8 финала