«Бавария» сыграет с «Галатасараем» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 8 ноября. Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события игры «Бавария» — «Галатасарай» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Игру в прямом эфире покажут бесплатно телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 22.45 мск. Также за встречей «Бавария» — «Галатасарай» можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры