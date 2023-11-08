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Сегодня, 19:45

«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов в прямом эфире

«Реал Сосьедад» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов 8 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Арсен Захарян, ФК «Реал Сосьедад».
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» на своем поле примет «Бенфику» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 8 ноября. Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания) и начнется в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события игры «Реал Сосьедад» — «Бенфика» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также за игрой «Реал Сосьедад» — «Бенфика» можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Лига чемпионов. Группа D
08 нояб, 20:45. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Бенфика

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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