«ПСЖ» разгромил «Барселону» в ответном матче и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«ПСЖ» выбил «Барселону» в ответном матче и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«ПСЖ» на выезде победил «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 4:1.

Счет в игре открыли хозяева на 12-й минуте благодаря точному удару Рафиньи. На 29-й минуте защитник каталонцев Рональд Араухо получил красную карточку за фол на Брэдли Барколя, который выходил один на один с Марком-Андре Тер Штегеном.

В концовке первого тайма Усман Дембеле сравнял счет. В начале второй половины встречи у парижан голы забили Витинья и Килиан Мбаппе (дубль).

Главный тренер «Барсы» Хави был удален на 56-й минуте за неспортивное поведение.

Первая игра в Париже завершилась победой каталонцев — 3:2. Общий счет — 6:4 в пользу «ПСЖ».

Парижане вышли в полуфинал Лиги чемпионов и сыграют с дортмундской «Боруссией», которая победила «Атлетико» с общим счетом 5:4 (1:2, 4:2).

Первые матчи полуфиналов Лиги чемпионов пройдут 30 апреля и 1 мая, ответный игры — 7 и 8 мая.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча.