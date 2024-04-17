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«Бавария» — «Арсенал»: во сколько начало трансляции матча Лиги чемпионов

Матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал» начнется в 22.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Баварии» Томас Мюллер.
Томас Мюллер.
Фото AFP

17 апреля «Бавария» в Мюнхене сыграет против лондонского «Арсенала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 мск. Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Видеотрансляция игры «Бавария» — «Арсенал» начнется на канале «Матч Футбол 1» в 21.45 мск. В прямом эфире также покажут хайлайты этой встречи и «Реал» — «Манчестер Сити» в онлайн-перекличке «Матч Премьер».

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера в Лиге чемпионов 17 апреля. В матч-центре будут доступны ключевые события игры «Бавария» — «Арсенал».

9 апреля в Лондоне «Арсенал» дома сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/4 финала ЛЧ.

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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