17 апреля «Бавария» в Мюнхене сыграет против лондонского «Арсенала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 мск. Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Видеотрансляция игры «Бавария» — «Арсенал» начнется на канале «Матч Футбол 1» в 21.45 мск. В прямом эфире также покажут хайлайты этой встречи и «Реал» — «Манчестер Сити» в онлайн-перекличке «Матч Премьер».

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера в Лиге чемпионов 17 апреля. В матч-центре будут доступны ключевые события игры «Бавария» — «Арсенал».

9 апреля в Лондоне «Арсенал» дома сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/4 финала ЛЧ.

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