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«Барселона» — «Динамо» Киев: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

19:04
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Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и киевским «Динамо».

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Мингеса, Альба, Лангле, Бускетс, Люк де Йонг, Френки де Йонг, Гави, Депай.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Буяльский, Супряга.

Матч начнется в 19.45 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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