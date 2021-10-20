Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и киевским «Динамо».

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Мингеса, Альба, Лангле, Бускетс, Люк де Йонг, Френки де Йонг, Гави, Депай.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Буяльский, Супряга.

Матч начнется в 19.45 по московскому времени.