В среду, 20 октября, «Барселона» на своем поле сыграет против киевского «Динамо» в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу», начало — в 19.45 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Барселона» — «Динамо» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Футбол 2». Эфир начнется в 19.30.

«Барселона» с 0 баллов занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы Е. «Динамо» — третья строчка и одно очко.