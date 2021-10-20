«Барселона» — «Динамо» Киев: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17:45
В среду, 20 октября, «Барселона» на своем поле сыграет против киевского «Динамо» в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу», начало — в 19.45 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Барселона» — «Динамо» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Футбол 2». Эфир начнется в 19.30.
«Барселона» с 0 баллов занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы Е. «Динамо» — третья строчка и одно очко.
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