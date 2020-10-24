Азмун пропустит матч «Зенита» с «Боруссией»

Как стало известно «СЭ», форвард «Зенита» Сердар Азмун с высокой долей вероятности не сможет принять участие в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (28 октября).

В субботу 25-летний иранец пропустил встречу 12-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2). У нападающего — недомогание. В воскресенье футболист — как и все другие игроки сине-бело-голубых — сдаст тест на коронавирус, по итогам которого будет принято решение о включении его в заявку на встречу с немецкой командой.

В этом сезоне Азмун провел 13 официальных матчей, забил 6 мячей и сделал 1 голевую передачу.