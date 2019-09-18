«Атлетико» и «Ювентус» объявили стартовые составы команд на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мадриде, начало — 22:00.

Состав «Атлетико»: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Лоди — Коке, Сауль, Партей, Лемар — Феликс, Коста.

Состав «Ювентуса»: Щенсны — Данилу, Бонучи, де Лигт, Сандру — Хедира, Пьянич, Матюиди — Куадрадо, Игуаин, Роналду.

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