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«Атлетико» — «Ювентус»: Роналду — в стартовом составе туринцев

21:07
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«Атлетико» и «Ювентус» объявили стартовые составы команд на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мадриде, начало — 22:00.

Состав «Атлетико»: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Лоди — Коке, Сауль, Партей, Лемар — Феликс, Коста.

Состав «Ювентуса»: Щенсны — Данилу, Бонучи, де Лигт, Сандру — Хедира, Пьянич, Матюиди — Куадрадо, Игуаин, Роналду.

Атлетико — Ювентус

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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