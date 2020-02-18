«Атлетико» открыл счет в начале первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». На четвертой минуте отличился Сауль. Команда Юргена Клоппа прервала сухую серию, длившуюся 379 минут.

Последний раз «красные» пропустили в игре Кубка Англии против «Шрусбери» (2:2). После этого они провели четыре сухих игры — против «Вест Хэма» (2:0), «Саутгемптона» (4:0), «Шрусбери» (1:0) и «Норвича» (1:0).

Трансляция матча «Атлетико» — «Ливерпуль»