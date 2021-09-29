«Зенит» на своем поле примет «Мальме» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Место на острие атаки питерцев займет нападающий Артме Дзюба. Сердар Азмун начнет встречу на скамейке запасных.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Д.Сантос, Ракицкий, Сутормин, Барриос, Кузяев, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Ловрен, Кравцов, Кузнецов, Хотулев, Ерохин, Мостовой, Азмун.

«Мальме»: Далин, Брорссон, Л.Нильсен, Ахмедходжич, Ларссон, Ракил, Инносент, Бергет, Кристиансен, Бирманчевич, Чолак.

Последняя победа «Зенита» в Лиге чемпионов датирована 27 ноября 2019 года, тогда команда выиграла у французского «Лиона» со счетом 2:0 в матче пятого тура группового этапа. Петербургский клуб не может победить в главном европейском клубном турнире восемь матчей подряд.