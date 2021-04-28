Аспиликуэта назвал, чего не хватило «Челси» в матче с «Реалом»
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Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта после ничьей с «Реалом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что впереди еще ответная игра.
«Мы хорошо начали матч, первые 20-25 минут играли просто превосходно, забили мяч, могли забить больше. Соперник отыгрался за счет «стандарта». Знали, что матч будет трудным. Это только половина пути. Знали, что должны играть максимально близко к своему лучшему уровню и смело действовали с первых минут. Не хватало последнего паса, который мог бы позволить нам выходить на более выгодные позиции для взятия ворот, но в целом мы сыграли хорошо», — цитирует пресс-служба УЕФА Аспиликуэту.
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