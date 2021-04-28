Полузащитник «Челси» Нголо Канте признан лучшим игроком первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:1). Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу на позции центрального полузащитника. После матча француз получил специальную награду.

?? Spectacular in attack and defence! N'Golo Kant? takes the plaudits after a brilliant display in Madrid for Chelsea ?



? You can vote for @nglkante to win the Player of the Week prize tomorrow when the poll opens...#UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/sDe1Rb2jUg — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 2021