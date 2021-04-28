Канте признан лучшим игроком матча «Реал» — «Челси»
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Полузащитник «Челси» Нголо Канте признан лучшим игроком первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:1). Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу на позции центрального полузащитника. После матча француз получил специальную награду.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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