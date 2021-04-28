Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Канте признан лучшим игроком матча «Реал» — «Челси»

00:37
27 апреля. «Реал» — «Челси» — 1:1. Нголо Канте в борьбе с Тони Кроосом. Фото Twitter
27 апреля. «Реал» — «Челси» — 1:1. Нголо Канте в борьбе с Тони Кроосом. Фото Twitter
Теги:

Полузащитник «Челси» Нголо Канте признан лучшим игроком первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:1). Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу на позции центрального полузащитника. После матча француз получил специальную награду.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
ВМС США открыли предупредительную стрельбу из-за иранских кораблей
Не бери трубку: как не попасться на уловки телефонных мошенников
Какие имена сулят долгую жизнь своим обладателям

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры