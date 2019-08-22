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Ари: «Уверен, что «Краснодар» может пройти дальше»

03:17

Нападающий «Краснодара» Ари после поражения от «Олимпиакоса» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (0:4) признался, что верит в выход в групповую стадию. Ответная игра пройдет в России через неделю.

— «Олимпиакос» — это очень сильная команда, сегодня греки выглядели великолепно, — цитирует ТАСС Ари. — Наша команда сыграла не так, как планировала, поэтому получился такой результат. У «Краснодара» сегодня было очень много моментов, но нас подвела реализация. Если бы мы забили, то все сложилось бы по-другому.

Я уверен, что мы можем пройти дальше, мы будем играть на домашнем стадионе, нам это поможет. Конечно, это очень обидное поражение, но нужно верить в себя, это же футбол — тут все возможно. Вспомните пример с «Барселоной» и ПСЖ, никто не верил в испанцев.

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