«Антверпен» встретится с «Барселоной» в Лиге чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 13 декабря. Игра пройдет на стадионе «Босейлстадион» в Антверпене (Бельгия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. За ключевыми событиями противостояния «Антверпен» — «Барселона» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru. Также игра будет доступна на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе Н бельгийский клуб не смог заработать ни одного очка и занимает последнее место. Каталонцы возглавляют квартет, в их активе — 12 баллов.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры