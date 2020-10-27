Английский тренер «Краснодара»: «Нельзя давать «Челси» играть из уважения. Мы должны быть злыми»

Тренер «Краснодара» по физической подготовке Джон Филлипс, недавно вошедший в тренерский штаб, поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Челси»?. Встреча пройдет в Краснодаре 28 октября.

— «Челси», как и большинство английских клубов, будет действовать агрессивно, скорость игры будет высокой, — приводит слова Филлипса официальный сайт «Краснодара». — Лондонцы неплохо идут в АПЛ, но сюда приедут заряженными на победу и доминирование. Будет сложно, учитывая травмы, которые у нас сейчас есть. Мы должны биться и усердно работать. Важно не испугаться громкого имени. Многое зависит от ментального состояния.

— Какие у «Челси» сильные стороны? Чего стоит опасаться?

— Технические способности, скорость и сила исполнителей. Индивидуальное мастерство каждого из них. Мы должны быть агрессивными и сосредоточенными на протяжении всего игрового времени. Мы не можем выпадать из игры, иначе будем наказаны. Характер в этом матче будет решать не меньше физической подготовки, это очень важно. Нельзя давать им играть из уважения. Мы должны быть злыми.