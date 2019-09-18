Андрей Воронин: «Локо» способен увезти три очка из Германии»

Экс-форвард «Байера» и бывший одноклубник Федора Смолова по московскому «Динамо» Андрей Воронин считает, что «Локомотив» сможет обыграть леверкузенскую команду в 1-м туре Лиги чемпионов. Также в интервью "СЭ" он добавил, что смотрел игры красно-зеленых в этом сезоне.

– Как вам нынешний «Байер»?

– В последнем туре Дортмунд в одну кассу, без шансов вынес Леверкузен (4:0). Пока сложно оценить реальную силу «Байера». Чемпионат только начался. Считаю, у «Локомотива» завтра хорошие шансы.

– А вы видели игры «Локо»?

– Конечно, не все. Например, видел матч с «Динамо». В целом, считаю, вряд ли «Байер» создаст москвичам серьезные проблемы.

– Даже так?

– Леверкузен – крепкая команда, но не более. С ней можно играть и побеждать ее. Правда, слышал, у «Локо» выбыли из строя братья?

– Да.

– В прошлом сезоне Антон выглядел даже предпочтительнее Алексея. Это потеря... Но у «Локо» довольно приличная средняя линия. Семин найдет замены Миранчукам на этот конкретный матч. И опять же «Байер» – не «Ювентус», «Интер», «ПСЖ» и так далее. Как я уже заметил выше, «Локо» способен увезти три очка из Германии. (Виталий Айрапетов)

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