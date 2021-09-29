Юрий Лоза не считает успехом победу «Шерифа» над «Реалом» в Лиге чемпионов

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Сколько в «Шерифе» молдаван? Ни одного жителя регионов Молдавии, просто взяли деньги и набрали каких-то легионеров, — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — «Реал» обыграли совершенно случайно, потому что никогда результат предсказать невозможно. Разница в ударах колоссальная, а «Шериф» забил больше, но это не показатель, что они сыграли лучше. Этот результат нельзя назвать успехом, завтра этот же «Реал» им напихает десять мячей, а вчера им просто не повезло».

После двух туров дебютант Лиги чемпионов из Молдавии с 6 очками занимает первое место в своей группе.