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Юрий Лоза не считает успехом победу «Шерифа» над «Реалом» в Лиге чемпионов

13:02
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Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Сколько в «Шерифе» молдаван? Ни одного жителя регионов Молдавии, просто взяли деньги и набрали каких-то легионеров, — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — «Реал» обыграли совершенно случайно, потому что никогда результат предсказать невозможно. Разница в ударах колоссальная, а «Шериф» забил больше, но это не показатель, что они сыграли лучше. Этот результат нельзя назвать успехом, завтра этот же «Реал» им напихает десять мячей, а вчера им просто не повезло».

После двух туров дебютант Лиги чемпионов из Молдавии с 6 очками занимает первое место в своей группе.

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Сергей Федоров все материалы автора

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