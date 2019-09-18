Андре Онана: «Хотел убить соперника за травму Нико»

Голкипер «Аякса» Андре Онана после победы над «Лиллем» в матче 1-го тура Лиги чемпионов (3:0) объяснил свою желтую карточку. Камерунец на 39-й минуте встречи получил предупреждение за стычку с Ренату Санчешом.

— Я хотел убить соперника, потому что он травмировал Нико. — цитирует Ajax Life Онану. — Тогда я перестал думать и просто побежал.

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