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УЕФА прокомментировал апелляцию российских клубов в CAS

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УЕФА прокомментировал апелляцию российских клубов в Спортивный арбитражный суд на решение Союза об отстранении команд от еврокубков.

«УЕФА был проинформирован о том, что клубы подали апелляции в CAS. Мы в установленном порядке ответим на любые процедурные запросы, когда CAS предложит им сделать это в контексте этих разбирательств. Учитывая конфиденциальность всех разбирательств в CAS, УЕФА на данном этапе не может давать дальнейших комментариев», — цитирует ТАСС пресс-службу УЕФА.

Ранее «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА направили в CAS апелляции на решение УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков на следующий сезон. Клубы считают, что решение УЕФА должно быть отменено, потому что оно нарушает принцип об отсутствии дискриминации.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Из-за этого сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022, а «Спартак» был исключен из плей-офф Лиги Европы. Кроме того, зарубежным футболистам в России разрешили в одностороннем порядке расторгать соглашения с клубами.

2 мая УЕФА объявил, что в сезоне-2022/23 в еврокубках не будет представителей России.

Источник: https://tass.ru/sport/14621917
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