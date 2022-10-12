Анчелотти: «Мы осознаем то, что играли не очень-то удачно против «Шахтера»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Шахтером» (1:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Мы не сыграли хорошо, однако эта команда не сдается никогда. Мы проходим в 1/8 финала в плохой для нас вечер, и вот это само по себе хорошо. «Шахтер» изменил свою систему игры: футболисты сумели перехватывать мяч при наших переходах из обороны в атаку, из-за чего нам пришлось выходить за рамки (играть широко). Однако эта тактика у нас не сработала, а когда они забили, это только усугубило наши проблемы.

Мы осознаем то, что играли не очень-то удачно. Зато не сдаемся никогда и теперь сконцентрируемся на том, чтобы восстановиться физически, а затем постараемся финишировать первыми в группе», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

После четырех туров «Реал» лидирует в группе F, набрав 10 очков. «Шахтер» с 5 очками занимает третье место.