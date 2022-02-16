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Сегодня, 03:48

Аморим прокомментировал крупное поражение от «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим после поражения от «Манчестер Сити» (0:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что гордится своими игроками.

«Мне хотелось обнять своих игроков, потому что они отдали все силы. Должен сказать, что я очень горжусь ребятами и болельщиками, потому что трудно объяснить то, что произошло сегодня. Но мы должны понимать, против кого мы играли.

Нам нужно время, мы сделали большой шаг вперед по сравнению с прошлым годом. Нам предстоит сыграть еще один матч, мы не покидаем турнир после сегодняшней встречи", — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

Ответная игра состоится в Манчестере 9 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
0:5
Манчестер Сити
Голы
Махрез, 7 (0:1), Бернарду Силва, 17 (0:2), Фоден, 32 (0:3), Бернарду Силва, 44 (0:4), Стерлинг, 58 (0:5)
Спортинг
Адан Матеус Рейс Коатес Порро (Нету, 82 ) Инасио Эсгайю Палинья (Табата, 75 ) Матеус Нунес Педру Гонсалвеш (Угарте, 50 ) Сарабия (Слимани, 75 ) Паулинью
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш Стоунс (Зинченко, 61) Ляпорт (Аке, 84) Жоау Канселу Эрнандес (Фернандинью, 73) Де Брейне Бернарду Силва (Делап, 85) Стерлинг Махрез Фоден (Гюндоган, 61)
Предупреждения
Матеус Нунес 65, Эсгайю 78, Угарте 83  -  Гюндоган 74
Судьи
Йованович (Сербия)
0
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