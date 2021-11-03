«Аллегри разозлил футболистов «Юве». Семин — о поражении «Зенита» в Турине
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение «Зенита» от «Ювентуса» (2:4) в матче Лиги чемпионов.
— Надеялись ли в Турине на гораздо большее от «Зенита», учитывая его 11:2 в двух последних матчах и два поражения «Ювентуса» от середняков?
— Да, я все-таки надеялся на положительный результат. Во-первых, у «Зенита» была уверенность, он провел хорошие матчи и получил много позитива.
Но Аллегри после двух поражений создал экстремальную ситуацию, забрав даже игроков на долгосрочные сборы. Он очень сильно разозлил своих игроков. Этот психологический прием, думаю, сыграл очень большую роль. Делаю такой вывод, потому что игроки «Ювентуса» выигрывали почти все единоборства. Это вдобавок к тому, что в целом состав туринцев сильнее, чем у «Зенита». Более высокая квалификация помножилась на эту агрессию, периодически — на очень злой и жесткий прессинг. Это и принесло победу.
Ну и, конечно, у них есть такой игрок, как Дибала, который два года назад так же своим мастерством решил исход нашего матча в Турине. Еще два его удара с «Зенитом» чудом не попали в цель.
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