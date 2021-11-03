Ловрен о поражении от «Ювентуса»: «Каждая неудача — урок»
Капитан «Зенита» Деян Ловрен высказался после поражения от «Ювентуса» (2:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Каждая неудача — урок. Если вы не готовы к неудаче, вы не готовы к успеху. Выше голову и начинайте снова.
Большое спасибо нашим болельщикам, которые приехали в Турин. Мы должны и будем делать лучше!" — написал Ловрен в Instagram.
«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (12 баллов) располагается на первой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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