Капитан «Зенита» Деян Ловрен высказался после поражения от «Ювентуса» (2:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Каждая неудача — урок. Если вы не готовы к неудаче, вы не готовы к успеху. Выше голову и начинайте снова.

Большое спасибо нашим болельщикам, которые приехали в Турин. Мы должны и будем делать лучше!" — написал Ловрен в Instagram.

«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (12 баллов) располагается на первой строчке.