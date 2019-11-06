Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен после победы над «Генком» в 4-м туре Лиги чемпионов (2:1) отметил, что нужно было забивать еще. Также он доволен, что «красные» идут на первом месте в группе.

— В первом тайме могли сыграть лучше. В перерыве в раздевалке обсудили несколько вещей, и это дало свои плоды, — цитирует пресс-служба УЕФА Окслейда-Чемберлена. — Мы создали множество моментов и должны были забивать еще. Над этим надо работать.

Не думаю, что я когда-либо по ходу карьеры регулярно забивал голы, но это действительно приятно. Знаю, что еще могу существенно прибавить в оборонительных действиях. Но, конечно, гол всегда радует, ведь ты помогаешь команде побеждать.

Впереди еще два матча группового турнира, но первое место в группе — это очень хорошо. Особенно в свете важнейшего поединка с «Манчестер Сити» в ближайшие выходные.

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