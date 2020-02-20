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Алехандро Гомес: «Теперь кажется, что для «Аталанты» не существует преград»

03:05

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес после победы над «Валенсией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил поддержку болельщиков. Игра прошла на стадионе «Джузепе Меацца» в Милане.

— Это было потрясающе, — цитирует пресс-служба УЕФА Гомеса. — Более 45 тысяч болельщиков поддерживали нас. Теперь кажется, что для нас не существует преград.

Аталанта — Валенсия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027124--atalanta-vs-valencia/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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